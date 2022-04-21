Бийол о дерби со «Спартаком» в Кубке: «Был уверен, что пенальти не назначат. Мяч попал в руку от тела – нарушения нет. Так говорили судьи»

Яка Бийол удивлен, что в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» был назначен пенальти.

В первом тайме арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый за игру рукой Бийола. Зелимхан Бакаев реализовал пенальти – этот гол принес победу красно-белым (1:0) и вывел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

– Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.

– ЦСКА был чудо как хорош после возобновления сезона, выдал победную серию, радовал зрелищной игрой. Потом команду словно подменили, неудачи следуют одна за другой. Что происходит?

– Знай мы ответ на этот вопрос, давно бы все исправили. После паузы на матчи сборных все действительно изменилось, к большому сожалению, далеко не в лучшую сторону. Все началось со злополучного матча против «Урала». В этот период нам очень недостает позитива. Понимаем, что вернуть его сможем, только когда вновь начнем побеждать.

– Чтобы результаты наладились, нужно разобраться в причинах неудачной серии.

– Мне кажется, какой-то одной причины здесь нет. Эмоциональный фон всегда зависит от результатов, поэтому нам надо выиграть как можно скорее.

– Вернемся ко вчерашнему кубковому матчу. Единственный гол «Спартак» забил с 11-метрового, назначенного после вмешательства VAR. Вы были главным действующим лицом того эпизода.

– Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется.

Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так. Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно, – сказал защитник ЦСКА.

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