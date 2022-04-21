Хусаинов о пенальти «Спартака» в дерби с ЦСКА: «Не было. Кикс от бедра нападающего. В таких матчах нужно ставить, только если уверен на 500%»

считает, что пенальти в ворота в игре со назначен ошибочно.

В первом тайме арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый за игру рукой Яки Бийола. Зелимхан Бакаев реализовал пенальти – этот гол принес победу красно-белым (1:0) и вывел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

– Этот момент вызвал большинство споров. Трактовки игры рукой сейчас так разнятся, что сами судьи в них не могут разобраться.

– Действительно, сейчас столько рекомендаций по игре рукой в штрафной. Но в том эпизоде не было акцентированной передачи.

Если б нападающий «Спартака» пытался обвести защитника армейцев, сделать прострел вдоль ворот и попал бы в выставленную руку защитника – тогда другое дело. А там был кикс от бедра нападающего, не было передачи.

– То есть, пенальти назначать в этой ситуации было нельзя?

– Нет, вообще, в таких матчах, как ЦСКА – «Спартак», нужно ставить пенальти, только если уверен на 500 процентов.

– В самом эпизоде было непросто разобраться, все слишком скоротечно. Но Москалев пошел смотреть ВАР…

– В том-то и дело. А на ВАРе сидел Иванов, он почему-то не подсказал арбитру в поле, – сказал бывший арбитр.