Аль-Хелайфи останется президентом «ПСЖ» из-за близости к эмиру Катара и росту статуса в Европе. Леонардо близок к увольнению

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Леонардо Ассоциация европейских клубов Маурисио Почеттино Нассер Аль-Хелайфи Политика Футбол

Нассер Аль-Хелайфи, вероятно, продолжит работу президентом «ПСЖ».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, 48-летний менеджер, как ожидается, сохранит свой пост, несмотря на грядущие перестановки в клубной иерархии.

Свою роль в этом должны сыграть близость к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани, а также растущий статус в европейском футболе как главы Ассоциации европейских клубов и члена исполкома УЕФА – особенно на фоне провала проекта Суперлиги Европы.

При этом главный тренер Маурисио Почеттино в ближайшее время должен покинуть «ПСЖ», под угрозой увольнения находится и спортивный директор Леонардо.

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