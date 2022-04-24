Аль-Хелайфи останется президентом «ПСЖ» из-за близости к эмиру Катара и росту статуса в Европе. Леонардо близок к увольнению

, вероятно, продолжит работу президентом .

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, 48-летний менеджер, как ожидается, сохранит свой пост, несмотря на грядущие перестановки в клубной иерархии.

Свою роль в этом должны сыграть близость к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани, а также растущий статус в европейском футболе как главы Ассоциации европейских клубов и члена исполкома – особенно на фоне провала проекта Суперлиги Европы.

При этом главный тренер в ближайшее время должен покинуть «ПСЖ», под угрозой увольнения находится и спортивный директор .