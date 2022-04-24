Почеттино о свисте в адрес Месси: «Сложно принять это, учитывая величие Лео и то, что он дает футболу. Непонятная ситуация»

вновь высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Лео Месси.

Несколько раз на протяжении этого сезона болельщики французского клуба освистывали 34-летнего форварда. Вчера аргентинец забил (1:1) дальним ударом. Благодаря этой ничьей «ПСЖ» обеспечил себе победу в чемпионате Франции.

«Это невероятно. Такие вещи сложно принять, ситуация непонятна, учитывая величие Лео, а также то, что он дает футболу и продолжит давать», – сказал тренер «ПСЖ» для ESPN.

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