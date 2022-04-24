Конте хочет подписать с «ПСЖ» контракт на 2 года. Почеттино и руководство парижан не намерены продолжать сотрудничество

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Антонио Конте рассчитывает покинуть должность главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщалось ранее, итальянец проинформировал «ПСЖ» о желании возглавить команду.

Football Italia со ссылкой на Le Parisien уточняет, что 52-летний специалист предложил парижанам заключить контракт на два года.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» и нынешний главный тренер Маурисио Почеттино провели встречу, на которой дали друг другу понять, что предпочли бы прекратить сотрудничество.

В то же время бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остается для чемпионов Франции приоритетным вариантом, несмотря на его стремление работать со сборной этой страны.

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