Конте хочет подписать с «ПСЖ» контракт на 2 года. Почеттино и руководство парижан не намерены продолжать сотрудничество

Антонио Конте рассчитывает покинуть должность главного тренера «Тоттенхэма».
Как сообщалось ранее, итальянец проинформировал «ПСЖ» о желании возглавить команду.
Football Italia со ссылкой на Le Parisien уточняет, что 52-летний специалист предложил парижанам заключить контракт на два года.
Отмечается, что руководство «ПСЖ» и нынешний главный тренер Маурисио Почеттино провели встречу, на которой дали друг другу понять, что предпочли бы прекратить сотрудничество.
В то же время бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остается для чемпионов Франции приоритетным вариантом, несмотря на его стремление работать со сборной этой страны.