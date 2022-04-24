Конте хочет подписать с «ПСЖ» контракт на 2 года. Почеттино и руководство парижан не намерены продолжать сотрудничество

рассчитывает покинуть должность главного тренера .

Как сообщалось ранее, итальянец проинформировал о желании возглавить команду.

Football Italia со ссылкой на Le Parisien уточняет, что 52-летний специалист предложил парижанам заключить контракт на два года.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» и нынешний главный тренер Маурисио Почеттино провели встречу, на которой дали друг другу понять, что предпочли бы прекратить сотрудничество.

В то же время бывший главный тренер «Реала» остается для чемпионов приоритетным вариантом, несмотря на его стремление работать со сборной этой страны.