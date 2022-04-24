Гол Эджуке, штанга Тюкавина, буллит Зайнутдинова: смотрите самые опасные моменты матча ЦСКА – «Динамо»

Смотрите видео самых опасных моментов матча ЦСКА – «Динамо».
Армейцы дома обыграли бело-голубых в рамках 26-го тура РПЛ (1:0).
Первый настоящий голевой момент в дерби возник лишь во втором тайме. На 46-й минуте Даниил Фомин хорошо пробил под перекладину из-за пределов штрафной, но Игорь Акинфеев грамотно парировал этот удар вытянутой вверх рукой.
На 67-й минуте ЦСКА забил гол, который в итоге оказался единственным и победным. Чидера Эджуке начал ускорение в глубине поля, прорвался в центр штрафной площади «Динамо», ускользнув от Фабиана Бальбуэны на скорости, и прошил Антона Шунина четким ударом.
Через 10 минут нигерийский вингер ЦСКА упустил отличный момент оформить дубль. Марио Фернандес сделал все для гола – выманил на себя Шунина внутри штрафной и отдал очень удобный пас Эджуке, но Чидера покатил мимо дальнего угла ворот.
На 84-й минуте «Динамо» имело реальный шанс вернуться в игру. Вячеслав Грулев развернулся на левом полуфланге и сделал поперечную передачу в центр, а Константин Тюкавин пробил левой ногой в касание, целясь в ближний нижний угол, но мяч угодил в штангу.
Буквально через пару минут ЦСКА мог лишить себя валидольной концовки матча, но Бахтиер Зайнутдинов не реализовал чистый выход один на один – после ошибки Романа Евгеньева он убежал к воротам без всякого сопротивления, но пробил прямо в Шунина!