Гол Эджуке, штанга Тюкавина, буллит Зайнутдинова: смотрите самые опасные моменты матча ЦСКА – «Динамо»

Смотрите видео самых опасных моментов матча ЦСКА – «Динамо».

Армейцы дома обыграли бело-голубых в рамках 26-го тура (1:0).

Первый настоящий голевой момент в дерби возник лишь во втором тайме. На 46-й минуте хорошо пробил под перекладину из-за пределов штрафной, но грамотно парировал этот удар вытянутой вверх рукой.

На 67-й минуте ЦСКА забил гол, который в итоге оказался единственным и победным. начал ускорение в глубине поля, прорвался в центр штрафной площади , ускользнув от Фабиана Бальбуэны на скорости, и прошил четким ударом.

Через 10 минут нигерийский вингер ЦСКА упустил отличный момент оформить дубль. сделал все для гола – выманил на себя Шунина внутри штрафной и отдал очень удобный пас Эджуке, но Чидера покатил мимо дальнего угла ворот.

На 84-й минуте «Динамо» имело реальный шанс вернуться в игру. Вячеслав Грулев развернулся на левом полуфланге и сделал поперечную передачу в центр, а пробил левой ногой в касание, целясь в ближний нижний угол, но мяч угодил в штангу.

Буквально через пару минут мог лишить себя валидольной концовки матча, но не реализовал чистый выход один на один – после ошибки Романа Евгеньева он убежал к воротам без всякого сопротивления, но пробил прямо в Шунина!