Мешков назначил 2 пенальти в ворота «Спартака» и отменил гол Игнатова «Ростову» из-за игры рукой

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Главный арбитр Виталий Мешков трижды принял решения не в пользу «Спартака».

На 54-й минуте матча 26-го тура РПЛ судья, изучив видеоповтор, не засчитал гол полузащитника красно-белых Михаила Игнатова из-за того, что тот в ходе атаки сыграл рукой в центре поля.

На 73-й минуте Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака» после нарушения защитника Максимилиано Кофрие на форварде «Ростова» Дмитрии Полозе. Нападающий реализовал его сам, пробив по центру ворот, в то время как голкипер Александр Максименко прыгнул в правый от себя угол.

В добавленное время Мешков назначил еще один пенальти в ворота «Спартака» – Самюэль Жиго сбил Александра Сильянова в своей штрафной. Али Соу забил с точки на 95-й минуте и принес победу «Ростову» – 3:2.

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