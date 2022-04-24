Мешков назначил 2 пенальти в ворота «Спартака» и отменил гол Игнатова «Ростову» из-за игры рукой

Главный арбитр Виталий Мешков трижды принял решения не в пользу «Спартака».
На 54-й минуте матча 26-го тура РПЛ судья, изучив видеоповтор, не засчитал гол полузащитника красно-белых Михаила Игнатова из-за того, что тот в ходе атаки сыграл рукой в центре поля.
На 73-й минуте Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака» после нарушения защитника Максимилиано Кофрие на форварде «Ростова» Дмитрии Полозе. Нападающий реализовал его сам, пробив по центру ворот, в то время как голкипер Александр Максименко прыгнул в правый от себя угол.
В добавленное время Мешков назначил еще один пенальти в ворота «Спартака» – Самюэль Жиго сбил Александра Сильянова в своей штрафной. Али Соу забил с точки на 95-й минуте и принес победу «Ростову» – 3:2.