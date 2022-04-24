Два пенальти в ворота «Спартака», отмененные голы красно-белых и победа «Ростова» на 95-й: смотрите видео самых ярких моментов матча

Смотрите видео всех голов и спорных моментов матча «Ростов» – «Спартак».

В 26-м туре красно-белые на выезде уступили ростовчанам (2:3).

открыл счет в матче на 14-й минуте. ответил своим мячом уже на 17-й.

Через несколько минут пролез в штрафную «Спартака» и упал после борьбы с Самюэлем Жиго. Главный судья матча счел это симуляцией и показал желтую карточку игроку «Ростова».

На 32-й минуте Жиго забил гол, но его не засчитали из-за офсайда.

В начале второго тайма Мешков отменил еще один гол «Спартака». отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал у него игру рукой на половине «Ростова».

В последние 20 минут игры ключевой фигурой остался арбитр Мешков. На 72-й минуте он назначил пенальти в ворота после нарушения защитника на форварде . Нападающий реализовал его сам, пробив по центру ворот, в то время как голкипер Александр Максименко прыгнул в правый от себя угол – 2:1.

На 90-й минуте Руслан Литвинов красивым ударом сравнял счет – 2:2, но «Спартак» не избежал поражения.

В добавленное время Мешков назначил еще один пенальти в ворота «Спартака» – сбил в своей штрафной. забил с точки на 95-й минуте и принес победу – 3:2.

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