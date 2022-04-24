Зарема о судействе Мешкова: «РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком». Толку от указаний ЭСК на ошибки? Очки возвращайте!»

раскритиковала работу главного судьи Виталия Мешкова.

Рефери во время матча 26-го тура отменил гол «Спартака» и дал пробить два пенальти в ворота московской команды. Красно-белые уступили 2:3.

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, и РПЛ решили поиздеваться над , назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля [после игры Игнатова рукой]? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», – заявила жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Весенние тезисы Заремы: судьи отбирают очки как при раннем Гинере, дворовый футбол в РПЛ – уже скоро, бойкоты из-за Fan ID бьют по «Спартаку»