Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака» – это повторение худшего результата сезона в РПЛ

Фолы Максимилиано Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака».
На 72-й минуте матча 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:2) бельгиец сбил в своей штрафной Дмитрия Полоза. Арбитр Виталий Мешков посмотрел повтор эпизода и назначил пенальти, который реализовал сам Полоз.
Таким образом, из-за действий Кофрие в ворота «Спартака» назначили три пенальти в этом сезоне РПЛ.
Это повторение худшего результата сезона Премьер-лиги. К трем пенальти в ворота «Ростова» также привели фолы хавбека Понтуса Альмквиста.