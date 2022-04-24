Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака» – это повторение худшего результата сезона в РПЛ

Фолы Максимилиано Кофрие привели к трем пенальти в ворота .

На 72-й минуте матча 26-го тура РПЛ – «Спартак» (3:2) бельгиец сбил в своей штрафной . Арбитр Виталий Мешков посмотрел повтор эпизода и назначил пенальти, который реализовал сам Полоз.

Таким образом, из-за действий Кофрие в ворота «Спартака» назначили три пенальти в этом сезоне РПЛ.

Это повторение худшего результата сезона Премьер-лиги. К трем пенальти в ворота «Ростова» также привели фолы хавбека .