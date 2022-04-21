Левандовски и «Бавария» начнут переговоры по контракту на следующей неделе. Поляка могут продать за 40 млн евро, если они пройдут неудачно

скоро начнет переговоры с Робертом Левандовским о новом контракте.

По данным Sportowe Fakty, стороны начнут обсуждение этого вопроса на следующей неделе.

Как отмечается, Левандовски и его агент ждут, что срок соглашения будет как минимум 2-летним.

В отличие от Томаса Мюллера и Мануэля Нойера, у Левандовского есть предложения от других топ-клубов, что дает ему более выгодную позицию при переговорах. В пользу поляка играет и тот факт, что найти центрального нападающего топ-уровня сейчас сложно.

Если стороны не договорятся о продолжении сотрудничества, «Бавария» будет готова продать форварда как минимум за 40 млн евро. В данный момент все зависит от того, как пройдут переговоры между «Баварией» и игроком.

Срок действующего соглашения футболиста с клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 47 голов в 42 матчах за «Баварию». Его полную статистику можно изучить здесь.