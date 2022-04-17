«Барсе» через несколько дней сообщат, удастся ли подписать Левандовского. У форварда будет встреча с «Баварией»

Скоро будет принято решение по возможному переходу Роберта Левандовского в «Барселону».

В ближайшие дни представители форварда встретятся с руководством «Баварии». Тогда станет понятно, продлит ли поляк контракт с мюнхенским клубом, за который выступает с 2014 года. Если это не произойдет, то предложит Левандовскому соглашение на 3 года, которое он и хотел бы получить, пишет Diario Sport.

И «Барса», и нападающий убеждены, что их сотрудничество может стать плодотворным. Сейчас все зависит от «Баварии», которая ранее была готова дать Левандовскому контракт сроком лишь на год.

«Барселона» не собирается торопиться в этой ситуации. Приоритетом клуба остается нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, хотя уже известно, что эта сделка практически неосуществима. Есть и другие варианты усиления атаки, над которыми работает руководство сине-гранатовых.

Через несколько дней «Барсе» сообщат, возможен ли трансфер Левандовского. Каталонский клуб занял выжидательную позицию.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 47 голов в 41 матче за «Баварию». Его статистику можно изучить здесь.

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