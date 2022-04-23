«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. На гол Месси ответил Жан, гости играли в меньшинстве с 57-й минуты

Теги Ланс ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Корантен Жан Кевин Данзо онлайны Футбол

«ПСЖ» упустил победу над «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1.  

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лионель Месси открыл счет на 68-й минуте, но Корантен Жан ответил голом на 88-й. С 57-й минуты, после удаления Кевина Данзо, гости играли в меньшинстве.

Благодаря набранному очку парижане досрочно стали чемпионами Франции.

ПСЖ – Ланс 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 68 Месси, 1:1 – 88 Жан.
ПСЖНавас, Хакими (Ди Мария, 76), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.
ЛансЛека, Клосс (Мачадо, 73), Гради, Данзо, Ву, Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82), Калимуэндо (Айдара, 61).
Предупреждения:
Данзо (9), Рамос (54), Верратти (73), Маркиньос (78), Неймар (90).
Удаление:
Данзо (57).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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