«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. На гол Месси ответил Жан, гости играли в меньшинстве с 57-й минуты

«ПСЖ» упустил победу над «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лионель Месси открыл счет на 68-й минуте, но Корантен Жан ответил голом на 88-й. С 57-й минуты, после удаления Кевина Данзо, гости играли в меньшинстве.
Благодаря набранному очку парижане досрочно стали чемпионами Франции.
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Навас, Хакими (Ди Мария, 76), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.
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Ланс –
Лека, Клосс (Мачадо, 73), Гради, Данзо, Ву, Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82), Калимуэндо (Айдара, 61).
- Удаление:
- Данзо (57).