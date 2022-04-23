«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. На гол Месси ответил Жан, гости играли в меньшинстве с 57-й минуты

упустил победу над (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

открыл счет на 68-й минуте, но ответил голом на 88-й. С 57-й минуты, после удаления , гости играли в меньшинстве.

Благодаря набранному очку парижане досрочно стали чемпионами Франции.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1