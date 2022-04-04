Почеттино о свисте в адрес Рамоса: «Он великий чемпион и заслуживает максимум уважения, как и все игроки «ПСЖ»

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Серхио Рамоса.

Испанец практически не играет в этом сезоне из-за травм. Накануне он сыграл за клуб впервые с января, и при этом фанаты на «Парк де Пренс» освистывали его каждый раз, когда он касался мяча.

«Я считаю, что свист олицетворяет разочарование, – и это чувство мы разделяем с нашими болельщиками. Разочарование, безусловно, связано со случившимся в Лиге чемпионов.

Но я не думаю, что это же чувство болельщики выражали в отношении Рамоса. Серхио – великий чемпион и заслуживает уважения, как и все игроки «ПСЖ», – сказал главный тренер парижской команды.

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