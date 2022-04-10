Почеттино о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Я с самого начала сезона говорил, что нужно время. Не оправдываюсь, но обстоятельства были тяжелыми»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Клермон Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

Маурисио Почеттино высказался об игре Лео Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

Вчера француз и бразилец оформили по хет-трику, а аргентинец отдал три голевые передачи.

«Проблема в том, что многие не слушают. Я с самого начала сезона говорил, что на создание связей, этой химии нужно время. Не только на поле, но и в раздевалке.

Обстоятельства хорошо известны: сезон начался после Евро и Кубка Америки, а затем каждый месяц наши игроки пропускали по две недели. Нам не хватало их в решающие моменты сезона.

В ближайшие недели предстоит провести много работы. Ситуация улучшается. Я не оправдываюсь и с пониманием отношусь к этим ожиданиям, но обстоятельства действительно были очень тяжелыми», – сказал тренер «ПСЖ» после победы над «Клермоном» (6:1).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные