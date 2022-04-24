Неймар о свисте фанатов «ПСЖ»: «У меня контракт еще на 3 года. Прекращайте, или вам не хватит воздуха»

Неймар высказался о том, что фанаты «ПСЖ» его освистывают.

«У меня есть контракт с «ПСЖ», который действует еще три года. Я буду здесь, даже если мне будут свистеть.

Я остаюсь еще на три года, так что прекращайте свистеть, или вам не хватит воздуха», – сказал нападающий «ПСЖ» после матча 34-го тура Лиги 1 с (1:1), в котором парижане гарантировали себе чемпионство.

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