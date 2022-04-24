Тен Хаг не говорил ван дер Сару и игрокам «Аякса», что уходит в «МЮ». В клубе разочарованы, что об устной договоренности сообщили перед финалом Кубка

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В «Аяксе» недовольны поведением Эрика тен Хага в связи с его уходом в «Ман Юнайтед».

По данным De Telegraaf, тренер не обсуждал переговоры с английским клубом ни с генеральным директором «Аякса» Эдвином ван дер Саром, ни со своим штабом, ни с игроками.

Источники, близкие к раздевалке «Аякса», сообщили Sky Sports, что все в клубе разочарованы, так как новости об устной договоренности тен Хага с «Манчестер Юнайтед» появились на прошлых выходных, когда «Аякс» играл в финале Кубка Нидерландов с ПСВ и уступил со счетом 1:2.

Теперь в клубе опасаются, что «Аякс» может упустить чемпионство. Сейчас команда тен Хага лидирует в таблице, опережая ПСВ на 4 очка за 4 тура до конца. 

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Опрос

У Тен Хага получится в «МЮ»?
31732 голосa
Да, это именно тот тренер
41%
Эрик тен Хаг
Средне, все слишком запущенно
45%
Ральф Рангник
Это ошибочное назначение
14%
Маурисио Почеттино

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