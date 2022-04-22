Вратарь высказался об Эрике тен Хаге.

Главный тренер возглавит манкунианцев по окончании сезона.

«Очень хорошо, что клуб принял решение и теперь мы все об этом знаем. Мы знаем, что он сделал для «Аякса», он едва не вывел его в финал Лиги чемпионов. Он выигрывал с ним трофеи и развивал игроков, так что я приятно взволнован.

Думаю, его команда играет в очень хороший футбол. Сейчас мы должны быть сосредоточены на концовке сезона, но мы ждем с нетерпением [нового тренера]. А теперь надо сфокусироваться на матче с «Арсеналом» и побороться за топ-4.

Хорошо, что он [тен Хаг] уже смотрит наши матчи и думает о том, что можно изменить в нашей игре. Я жду с нетерпением, чтобы поработать под его руководством», – сказал Де Хеа.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство