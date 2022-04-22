Де Хеа о тен Хаге: «Жду с нетерпением, чтобы поработать под его руководством»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался об Эрике тен Хаге.

Главный тренер «Аякса» возглавит манкунианцев по окончании сезона.

«Очень хорошо, что клуб принял решение и теперь мы все об этом знаем. Мы знаем, что он сделал для «Аякса», он едва не вывел его в финал Лиги чемпионов. Он выигрывал с ним трофеи и развивал игроков, так что я приятно взволнован.

Думаю, его команда играет в очень хороший футбол. Сейчас мы должны быть сосредоточены на концовке сезона, но мы ждем с нетерпением [нового тренера]. А теперь надо сфокусироваться на матче с «Арсеналом» и побороться за топ-4.

Хорошо, что он [тен Хаг] уже смотрит наши матчи и думает о том, что можно изменить в нашей игре. Я жду с нетерпением, чтобы поработать под его руководством», – сказал Де Хеа.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

Опрос

У Тен Хага получится в «МЮ»?
22271 голос
Да, это именно тот тренер
42%
Эрик тен Хаг
Средне, все слишком запущенно
45%
Ральф Рангник
Это ошибочное назначение
13%
Маурисио Почеттино

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