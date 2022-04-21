«МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона. Контракт – до 2025 года

Эрик тен Хаг официально назначен главным тренером .

Нидерландец приступит к работе по завершении нынешнего сезона. Его контракт рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

Сейчас 52-летний специалист работает в . Сообщалось, что «МЮ» выплатит компенсацию в размере двух миллионов евро.

«Аякс» под руководством тен Хага дважды выигрывал чемпионат Нидерландов и Кубок страны, один раз – Суперкубок. В 2019 году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов.

Также тен Хаг тренировал вторую команду «Баварии», «Гоу Эхед Иглс» и «Утрехт». Работа в «МЮ» – его первый опыт в высшем дивизионе вне Нидерландов.

До конца сезона с «МЮ» будет работать временный тренер Ральф Рангник.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»