Тен Хаг об «МЮ»: «Я полон желания развить команду, способную добиться успеха»

Эрик тен Хаг прокомментировал приглашение в на пост главного тренера.

«Назначение в «Манчестер Юнайтед» – большая честь, и я с огромным предвкушением жду предстоящий вызов.

Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков. Я полон желания развить эту команду, способную добиться успеха, которого заслуживает.

Тяжело покидать после всех этих замечательных лет, и я хочу заверить болельщиков, что полностью сосредоточен и сконцентрирован на успешном завершении сезона перед переходом в «МЮ», – сказал тренер.