Бускетс о финише Ла Лиги: «Впереди семь финалов, «Барса» должна выиграть все эти матчи»

прокомментировал поражение от (0:1).

Капитан «Барселоны» высказался после матча 32-го тура .

«Мы начали игру не лучшим образом, нам не хватало последнего паса и целеустремленности. Во втором тайме мы прибавили, хотя соперник применял против нас персональную опеку. Пропустив гол, мы так и не смогли отыграться.

Но впереди еще семь финалов, и мы должны постараться выиграть все эти матчи начиная с ближайшего – против «Сосьедада», тяжелого соперника.

Нам нужно прибавлять, не помешало бы и немного везения. Пора браться за работу, смотреть видео… Мы должны приложить все усилия», – сказал Бускетс.

«Барса» вдруг проиграла «Кадису» – 0:1. Прощай, 15-матчевая серия без поражений в Ла Лиге