«Барселона» выиграла впервые за 3 матча – победили «Сосьедад» (1:0). Отставание от «Реала» – 15 очков при игре в запасе

«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (0:1) в 33-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Каталонцы победили впервые за три игры. В 32 матчах чемпионата «блауграна» набрала 63 очка и на 15 очков отстает от лидирующего «Реала», имея игру в запасе.
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.30, «Реале Арена»
- Гол:
- 0:1 – 11 Обамеянг.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норман, Субельдия, Рико, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Мерино, Субименди (Гевара, 90), Серлот, Исак (Порту, 87).
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Барселона –
тер Стеген, Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Лангле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле, Ферран Торрес.