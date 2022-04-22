«Барселона» выиграла впервые за 3 матча – победили «Сосьедад» (1:0). Отставание от «Реала» – 15 очков при игре в запасе

уступил «Барселоне» (0:1) в 33-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Каталонцы победили впервые за три игры. В 32 матчах чемпионата «блауграна» набрала 63 очка и на 15 очков отстает от лидирующего «Реала», имея игру в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги