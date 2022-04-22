«Барселона» выиграла впервые за 3 матча – победили «Сосьедад» (1:0). Отставание от «Реала» – 15 очков при игре в запасе

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«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (0:1) в 33-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Каталонцы победили впервые за три игры. В 32 матчах чемпионата «блауграна» набрала 63 очка и на 15 очков отстает от лидирующего «Реала», имея игру в запасе.

Реал Сосьедад – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
21 апреля, 22.30, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 11 Обамеянг.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норман, Субельдия, Рико, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Мерино, Субименди (Гевара, 90), Серлот, Исак (Порту, 87).
Барселонатер Стеген, Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Лангле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле, Ферран Торрес.
Предупреждения:
Араухо (33), Гави (85), Ле Норман (90).

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