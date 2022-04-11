Бускетс поразил Сака больше всех: «Он на три шага впереди остальных. Этот парень – элита»

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Букайо Сака рассказал, какой футболист поразил его больше всего.

«Серджи Бускетс. Как же он элегантно увернулся от меня!

Я пошел прессинговать его, попробовал изобразить, что захожу с одной стороны, а затем пойти с другой. И он так легко поставил меня в неловкое положение, что я подумал: «Да, этот парень – элита». То, как он оставил меня не у дел, – на это я могу сказать только одно: «Уважение».

Бускетс на три шага впереди всех. Вот что делает футболиста лучшим. Вот что я понял в тот день», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Англии.

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