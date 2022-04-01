«Барсе» и «ПСЖ» предлагают Левандовского, его агент общается с клубами. «Баварии» известно об этом

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Положение Роберта Левандовского в «Баварии» остается неопределенным.

Мюнхенский клуб еще не начал переговоры о новом контракте с форвардом, действующее соглашение которого истекает летом 2023-го.

Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, агент поляка Пини Захави постоянно контактирует с «Барселоной» и «ПСЖ» и предлагает этим клубам подписать своего клиента. Руководство «Баварии» знает о действиях агента и серьезно к этому относится.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 45 голов в 37 играх за «Баварию». Его статистика – здесь.

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