Футболистка «Вероны» Мягкова: «В Скандинавии жесткое отношение к русским. Если они представят игрока из России, от них сразу откажутся спонсоры»

Российская футболистка «Вероны» рассказала, почему не сможет играть в Скандинавии.
– У тебя контракт до конца сезона?
– Да.
– И какие мысли по поводу будущего? Если команда вылетает, ты остаешься или будешь искать какие-то другие варианты?
– Политическая ситуация очень все усложняет.
В Италии больше тактический, технический футбол, а мне хочется чего-то другого. Я думала попробовать себя в скандинавских командах. Но там прям жесткое отношение к русским.
Разговаривали с двумя командами, и спортдиректора сказали, что если они представят игрока из России, то от них сразу откажутся спонсоры. Так что единственный путь у меня сейчас лежит в Россию.
– Какие-то предложения уже есть?
– Из России? Да, есть. Пока думаю, – сказала Алина Мягкова.