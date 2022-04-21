Футболистка «Вероны» Мягкова: «В Скандинавии жесткое отношение к русским. Если они представят игрока из России, от них сразу откажутся спонсоры»

Российская футболистка «Вероны» рассказала, почему не сможет играть в Скандинавии.

– У тебя контракт до конца сезона?

– Да.

– И какие мысли по поводу будущего? Если команда вылетает, ты остаешься или будешь искать какие-то другие варианты?

– Политическая ситуация очень все усложняет.

В Италии больше тактический, технический футбол, а мне хочется чего-то другого. Я думала попробовать себя в скандинавских командах. Но там прям жесткое отношение к русским.

Разговаривали с двумя командами, и спортдиректора сказали, что если они представят игрока из России, то от них сразу откажутся спонсоры. Так что единственный путь у меня сейчас лежит в Россию.

– Какие-то предложения уже есть?

– Из России? Да, есть. Пока думаю, – сказала .