«Две американки ушли. С учетом обработки информации в США нечему удивляться». Григорян о женской команде ЦСКА

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Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян объяснил уход иностранных игроков.

«Действительно, Ш’Найа Гордон покинула клуб. Я бы сказал, что ее родители на этом настояли, ничего удивительного в этом нет.

У нас две американки ушли, с одной из них мы только подписали контракт.

С учетом обработки информации в США нечему удивляться – девочки молодые, родители отреагировали следующим образом. В подобной ситуации никто в нашем клубе не считал нужным уговаривать их остаться», – отметил Григорян.

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