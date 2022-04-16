Швеция отказалась играть с Россией на женском Евро-2022 вне зависимости от решения CAS

Сборная Швеции отказалась играть с Россией на женском Евро-2022.

Евро-2022 среди женщин пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная России должна выступить в группе С вместе с Нидерландами, Швецией и Швейцарией.

УЕФА решил исключить Россию из числа участников турнира. Это решение было обжаловано, дело рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Учитывая нынешнюю ситуацию, мы не сыграем с Россией на Евро-2022.

Очевидно, что временное решение останется в силе, но УЕФА не может выбрать новую страну-участницу турнира, пока окончательно не решит этот вопрос. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее», – заявил Карл-Эрик Нильссон, глава Шведской футбольной ассоциации и вице-президент .

Напомним, мужская сборная Швеции наряду с Польшей и Чехией отказалась играть против России в стыковых матчах ЧМ-2022. Стыковой матч России с Польшей был отменен.