Футболистка «Вероны» Мягкова: «В Италии лучше не говорить по-русски в общественных местах, они «шугаются». Мне не открыли банковский счет, из-за паспорта РФ, как я поняла»

Российская футболистка «Вероны» рассказала об отношении к россиянам в Италии.

«В команде отношение ко мне совершенно не изменилось. И все девочки, и тренерский штаб общаются абсолютно ровно. Тренеры постоянно спрашивают, как у меня дела, все ли нормально, нужная ли какая-то помощь.

А если брать в целом... Лучше нигде не говорить по-русски в общественных местах, они из-за этого немного «шугаются». По крайней мере в Вероне именно так происходит.

Еще мне не открыли банковский счет. Мне в феврале нужно было это сделать, но не открыли. Как я поняла, из-за российского паспорта.

Болельщики не освистывают. Все нормально. Ни сообщений никаких не получала, ни свиста не слышала. Ничего отрицательного не было», – сказала Алина Мягкова.