Кухта и Родригао дисквалифицированы на 2 матча. Форвард «Локо» коленом надавил на грудь сопернику, защитник «Сочи» в ответ ударил его ногой

Форвард и защитник пропустят по две игры.

На 54-й минуте матча 25-го тура РПЛ (2:2) Родригао и Кухта упали в штрафной площади сочинцев в результате борьбы за мяч.

Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Рефери Василий Казарцев в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода.

«ЭСК указала, что Кухта был удален справедливо. Было агрессивное и умышленное поведение игрок.

«Сочи» не подавал на отмену красной карточки Родригао. Поэтому рассматривали по факту. Заслушали всех, на основе всех видео приняли решение. И Кухта, и Родригао удалены на два матча. С учетом автоматической дисквалификации.

«Локомотив» в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родригао обосновал свое поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока «Сочи» была боль, ответная реакция – удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают.

Едвай на бровке поля после неудачного технического приема ударил ногой по микрофону, повредив его. Футболист оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Кухта пропустит матчи против «Нижнего Новгорода» и «Зенита», а Родригао – против «Ахмата» и «Рубина».