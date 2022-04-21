«Сочи» о Кухте: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни. У Родригао перелом ребра»

«Сочи» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием Родригао и .

Во втором тайме матча между сочинцами и «Локомотивом» (2:2) Родригао и Кухта упали в штрафной площади в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.

Рефери Василий Казарцев в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода

«В концовке первого тайма бразилец Родригао в ходе игрового эпизода неудачно приземлился на газон. После свистка на перерыв игрок остался лежать на поле какое-то время, а уйти в подтрибунное помещение смог только при помощи медицинского штаба клуба. Тем не менее футболист вышел на второй тайм и смог продолжить игру.

На 54-й минуте встречи случился эпизод с участием игроков и «Локомотива». После единоборства с Кухтой Родригао находился на газоне и был расслаблен, в этот момент игрок «Локомотива» наступил ему коленом в область груди с усилием.

Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока.

Мы считаем, что данные действия игрока усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра», – говорится в заявлении «Сочи».