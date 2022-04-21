«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел его»

«Локомотив» ответил на обвинения в нанесении травмы Родригао Яном Кухтой.

В своем заявлении сочинцы отметили, что действия форварда «Локо» «должны расцениваться как угроза жизни», добавив, что у Родригао диагностирован перелом ребра.

«Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара.

Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом, – говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».