«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел его»

«Локомотив» ответил на обвинения «Сочи» в нанесении травмы Родригао Яном Кухтой.
В своем заявлении сочинцы отметили, что действия форварда «Локо» «должны расцениваться как угроза жизни», добавив, что у Родригао диагностирован перелом ребра.
«Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара.
Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом, – говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».