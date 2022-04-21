Суд отменил запрет УЕФА преследовать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за создание Суперлиги

УЕФА сможет применить санкции к клубам-основателям .

Новый судья мадридского суда София Хиль отменила решение, вынесенное ее предшественником, согласно которому запретили накладывать наказание на , «Барселону» и за создание Суперлиги.

Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.

УЕФА ранее отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» – а также от денежных требований к вышедшим из Суперлиги командам.

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