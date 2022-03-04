Чеферин о Суперлиге: «Эти клубы могут играть в своем турнире, но, сделав это, они не смогут играть в наших»

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Президент УЕФА раскритиковал идею о создании Суперлиги Европы.

«Разговор о Суперлиге – это разговор не о футболе. Мне надоело. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это просто нонсенс.

Мне надоело, я устал говорить о проекте, который вообще не связан с футболом. Эти клубы могут играть в своем турнире, но, если они сделают это, то не смогут участвовать в наших», – сказал Александр Чеферин.

Суперлигу основали 12 клубов – «Реал»«Ювентус»«Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сейчас в проекте остались только первые три клуба.

Суперлига возвращается с новым форматом. Ее будущее решит Европейский суд

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