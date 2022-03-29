Президент «ПСЖ»: «Все против Суперлиги. Ее не существует – ни первой версии, ни второй»

не верит в возможность возрождения проекта Суперлиги.

«Что касается псевдо-Суперлиги, ее не существует. Ни первой версии, ни второй.

Все против нее – болельщики, медиа, большие и маленькие клубы. Только три команды ( , , – Прим. Sports.ru) – за.

Самое странное то, что эти клубы сейчас с удовольствием играют в турнирах УЕФА. Они с удовольствием принимают участие в сильнейших турнирах.

Я не думаю, что сейчас у них есть способ возродить , потому что мы здесь сплочены.

Мы работает над развитием нашего потенциала и над тем, чего можем достичь в 2022 году. Одна из целей – повышение ценности турниров , что докажет, что эти три клуба неправы, а мы будем становиться все сильнее и сильнее», – сказал президент .