Экс-менеджер банка Goldman Sachs: «Суперлига возможна, банк J.P. Morgan продолжает над ней работать»

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Экс-менеджер инвестиционного банка Goldman Sachs Филип Хольцер высказался о Суперлиге.

«Создание Суперлиги Европы все еще возможно. Мы узнали, что американский банк J.P. Morgan продолжает работать над сделкой.

Но у нас однозначное мнение: европейский футбол не может зависеть от 12 клубов, играющих в закрытом турнире. Нужно, чтобы все клубы совместно работали в структуре УЕФА», – сказал Хольцер, являющийся главой наблюдательного совета «Айнтрахта», в интервью Bild.

Чеферин о «Реале», «Барсе» и «Юве»: «Мне кажется, они считают Землю плоской. И давайте не называть это «Суперлигой». Это «Ужасная лига»

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