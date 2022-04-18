Андрей Ярмоленко: «Спросил Тимощука: «Почему ты молчишь? Теперь тебя не существует для меня. Он послал меня #####, я послал его»

рассказал об эмоциональном разговоре с .

Вингер сборной Украины и высказался о молчании тренера .

«Для меня Толя был примером профессионализма. Я следил за всеми высказываниями.

Для меня [молчание Тимощука] было неожиданностью. Я спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: «Не спится так же, как и тебе». Я ему больше ничего не ответил, и он меня набрал.

Конкретно я спросил его: «Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни». Он послал меня #####, я послал его, и на этом наш разговор закончился.

Он просто боится, не знает, что с ним будет. Понимаю, что у него жена и дети – русские, но многие твои друзья из Украины, и у них гибнут родные. Ты спокойно можешь взять семью и жить в любой точке мира. Я не понимаю, как он сможет с этим жить

УАФ отобрала у него все титулы? Мне не кажется, что это перебор. Я считаю, что бывший капитан сборной , который сыграл 144 матча за нее, должен был одним из первых сказать свое слово и показать жителям России, что происходит.

Считаю, что все было сделано правильно. Не может быть две стороны, нужно выбрать, кого поддерживаешь», – сказал Ярмоленко.