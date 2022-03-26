Сергей Ребров: «Не понимаю, как Ярмоленко, Зинченко, Зозуля и Малиновский выходят на поле. Психологическое состояние не позволяет работать»

высказался о том, что украинцы из зарубежных лиг продолжают играть в футбол.

«Люди думают, что если украинцы находятся не дома, то они «не с нами», они не переживают это за границей.

Я не понимаю, как играют в футбол , , , . Я не понимаю на сто процентов, как они выходят на поле.

Конечно, они выходят с верой в то, что они что-то сделают на поле и посвятят Украине. Но их психологическое состояние, мое психологическое состояние – оно не позволяет сейчас как-то сконцентрированно работать», – сказал главный тренер «Аль-Айна».