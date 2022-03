Ярмоленко заплакал после гола в матче АПЛ «Вест Хэм» – «Астон Вилла»

заплакал после гола в матче .

32-летний украинский полузащитник «Вест Хэма» на 52-й минуте вышел на замену в матче 29-го тура Премьер-лиги против (2:1).

Андрей не играл с 19 февраля. Болельщики устроили овацию футболисту. На 70-й минуте он открыл счет в матче и заплакал после взятия ворот.

Это было первое результативное действие Ярмоленко в чемпионате Англии в этом сезоне. Статистика игрока – здесь.

Ukrainian winger Andriy Yarmolenko was emotional after he subbed on to score an incredible goal for West Ham 📸 pic.twitter.com/bS2K8TQfVy