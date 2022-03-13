Ярмоленко заплакал после гола в матче АПЛ «Вест Хэм» – «Астон Вилла»

Теги Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Андрей Ярмоленко Футбол

Андрей Ярмоленко заплакал после гола в матче АПЛ.

32-летний украинский полузащитник «Вест Хэма» на 52-й минуте вышел на замену в матче 29-го тура Премьер-лиги против «Астон Виллы» (2:1).

Андрей не играл с 19 февраля. Болельщики устроили овацию футболисту. На 70-й минуте он открыл счет в матче и заплакал после взятия ворот.

Это было первое результативное действие Ярмоленко в чемпионате Англии в этом сезоне. Статистика игрока – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные