Константин Тюкавин: «Жаль, что ушел Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в «Динамо»

Константин Тюкавин расстроен уходом Андрея Воронина из «Динамо».
Украинский тренер покинул московский клуб в начале марта.
Тюкавин сегодня забил за сборную России в товарищеском матче с молодежной сборной (1:0).
– Как оценишь матч? Опиши свой гол.
– Хороший товарищеский матч. Хорошо, что выиграли. Рад, что забил сегодня, и мы выиграли.
– Было ли короткое общение с тренером?
– Еще нет.
– Зачем нужен был этот сбор?
– Вспомнить все требования Валерия Георгиевича. Всегда рад приезжать сюда. Отличается ли от предыдущих сборов? Стало только меньше теории.
– Уходит ли Шиманьски?
– Во время сборов с Шиманьски и Шварцем не общались. Уходит ли Себа? Он ничего нам не говорит. Жаль, что ушел Андрей Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде.
– Как оцените шансы на чемпионство?
– Конечно, верю в нас. Будем до последнего матча бороться. Не считаю, что Динамо стало хуже весной. У всех бывают осечки. Может, психологическое давление в связи со всей ситуацией, – сказал Тюкавин.