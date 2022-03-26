Константин Тюкавин: «Жаль, что ушел Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в «Динамо»

расстроен уходом Андрея Воронина из .

Украинский тренер покинул московский клуб в начале марта.

Тюкавин сегодня забил за сборную России в товарищеском матче с молодежной сборной (1:0).

– Как оценишь матч? Опиши свой гол.

– Хороший товарищеский матч. Хорошо, что выиграли. Рад, что забил сегодня, и мы выиграли.

– Было ли короткое общение с тренером?

– Еще нет.

– Зачем нужен был этот сбор?

– Вспомнить все требования Валерия Георгиевича. Всегда рад приезжать сюда. Отличается ли от предыдущих сборов? Стало только меньше теории.

– Уходит ли Шиманьски?

– Во время сборов с Шиманьски и Шварцем не общались. Уходит ли Себа? Он ничего нам не говорит. Жаль, что ушел . Без него какая-то другая атмосфера в команде.

– Как оцените шансы на чемпионство?

– Конечно, верю в нас. Будем до последнего матча бороться. Не считаю, что Динамо стало хуже весной. У всех бывают осечки. Может, психологическое давление в связи со всей ситуацией, – сказал Тюкавин.