Шварц про Ордеца: «Поддерживаем Ивана, он часть «Динамо». Происходящее – сердечная боль»

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Сандро Шварц охарактеризовал ситуацию с украинским защитником Иваном Ордецом.

– Что известно об Иване Ордеце и Андрее Воронине?

– Всем известна ситуация. Поддерживаем Ивана. Мы на его стороне. Он является частью нашей команды.

Мы с ним обмениваемся информацией, мы с ним в тесном контакте. Иван – необычайный человек с большим сердцем. То, что происходит, – это сердечная боль.

– Есть подробности по Ивану Ордецу?

– На самом деле, посмотрим. Ситуация постоянно развивается. Могу сказать определенно, что я тот человек, который Ивана поддерживает. Я его полностью понимаю, он импонирует мне как человек.

Важно, чтобы он смог продолжить играть в футбол, неважно, в какой стране. Это его смысл жизни, – отметил главный тренер «Динамо».

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