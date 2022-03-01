Андрей Воронин о ситуации на Украине: «Фильм ужасов. Новости с родины выглядят нереально»

высказался о ситуации на Украине.

Ранее помощник главного тренера прокинул Россию.

«Мы вылетели из Москвы, пока полеты не перекрыли. В Дюссельдорфе уже приземлиться не смогли, летели через Амстердам. Мой отец только что перенес операцию, моя свекровь, жена и дети сейчас здесь. Младшие ходили в немецкую школу в Москве, но школа сейчас не имеет значения.

Мне плохо. Очень плохо. Когда видел фотографии со своей родины, когда смотрел новости... Это выглядело нереальным, словно фильм – только фильм ужасов. Трудно что-то говорить.

Что движет Путиным? Понимает ли он сам? Может, он просто хочет попасть в исторические книги. Но он там никогда не окажется.

Я благодарен жителям Берлина, которые вышли на улицы. Весь мир поддерживает нашу страну. В России люди тоже выступают против Путина. Я получаю сообщения со всего мира от бывших одноклубников, от других спортсменов. И от россиян, которые пишут: «Простите, это не мы».

(О том, что над президентом Украины Зеленским долго насмехались) Теперь он в центре боевых действий, рискует жизнью в своей столице. Это заслуживает максимального уважения. Прошлое не имеет значения. Снимаю шляпу!

Я горжусь своей страной. У нас прекрасные города, замечательные люди. Но то, что происходит… Мы живем в 2022 году, это не Вторая мировая...

У меня и у многих других украинцев есть друзья в России. У меня есть друзья в Харькове, Киеве, в моей родной Одессе. Мне приходят сообщения каждые пять минут. Это трудно выносить. Я хочу помочь. Не знаю, стоит ли это говорить, но если бы я сейчас был в Украине, то, возможно, тоже взял бы в руки оружие», – приводит слова Воронина Bild.