Тренер «Локомотива» Хапов о 2:2 с «Сочи»: «Неорганизованно начали матч, могло сложиться хуже»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча с «Сочи» (2:2) в 25-м туре РПЛ.
– Не понравилось, что мы опять начали матч неорганизованно, были ошибки, могло сложиться еще хуже. Во втором тайме мы перестроились чуть-чуть, показали довольно хороший футбол.
– Как прокомментируете конфликт между игроками?
– Честно говоря, я концовку не видел, не могу сказать, кто и кого задел. Но это эмоции, футбол, без этого не должно быть. Но, конечно, за рамки не должно переходить, – сказал Хапов.
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