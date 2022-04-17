Тренер «Локомотива» Хапов о 2:2 с «Сочи»: «Неорганизованно начали матч, могло сложиться хуже»

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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча с «Сочи» (2:2) в 25-м туре РПЛ.

– Не понравилось, что мы опять начали матч неорганизованно, были ошибки, могло сложиться еще хуже. Во втором тайме мы перестроились чуть-чуть, показали довольно хороший футбол.

– Как прокомментируете конфликт между игроками?

– Честно говоря, я концовку не видел, не могу сказать, кто и кого задел. Но это эмоции, футбол, без этого не должно быть. Но, конечно, за рамки не должно переходить, – сказал Хапов.

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