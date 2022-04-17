Тренер «Локомотива» Хапов о 2:2 с «Сочи»: «Неорганизованно начали матч, могло сложиться хуже»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:2) в 25-м туре .

– Не понравилось, что мы опять начали матч неорганизованно, были ошибки, могло сложиться еще хуже. Во втором тайме мы перестроились чуть-чуть, показали довольно хороший футбол.

– Как прокомментируете конфликт между игроками?

– Честно говоря, я концовку не видел, не могу сказать, кто и кого задел. Но это эмоции, футбол, без этого не должно быть. Но, конечно, за рамки не должно переходить, – сказал Хапов.

Федотов об удалениях в игре «Сочи» и «Локо»: «Стопроцентная провокация Кухты, и не первая. Как Родригао должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?»