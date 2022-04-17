Федотов об удалениях в игре «Сочи» и «Локо»: «Стопроцентная провокация Кухты, и не первая. Как Родригао должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?»

прокомментировал два удаления в матче «Сочи» – «Локомотив».

На 54-й минуте защитник «Сочи» Родригао и форвард «Локомотива» упали в штрафной площади хозяев в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.

Рефери Василий Казарцев в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода.

– Сложно предъявлять претензии , когда человек по нему прошелся.

Да, Родригао махнул в ответ, но как он должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?

– То есть здесь была провокация со стороны Кухты?

– Да, и не первая. Стопроцентная.

Мы все смотрели ВАР – думаю, этот эпизод будет разбираться.

Мы набрали очко, которое двигает нас вперед. Мы на позитиве и готовимся дальше, – заявил главный тренер южан.

Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка