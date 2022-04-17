Федотов об удалениях в игре «Сочи» и «Локо»: «Стопроцентная провокация Кухты, и не первая. Как Родригао должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?»

Владимир Федотов прокомментировал два удаления в матче «Сочи» – «Локомотив».
На 54-й минуте защитник «Сочи» Родригао и форвард «Локомотива» Ян Кухта упали в штрафной площади хозяев в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.
Рефери Василий Казарцев в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода.
– Сложно предъявлять претензии Родригао, когда человек по нему прошелся.
Да, Родригао махнул в ответ, но как он должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?
– То есть здесь была провокация со стороны Кухты?
– Да, и не первая. Стопроцентная.
Мы все смотрели ВАР – думаю, этот эпизод будет разбираться.
Мы набрали очко, которое двигает нас вперед. Мы на позитиве и готовимся дальше, – заявил главный тренер южан.
Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка