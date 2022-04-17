У «Локомотива» 8 красных карточек в этой РПЛ – больше всех. Удаления – в двух матчах подряд

«Локомотив» остается лидером чемпионата России по количеству удалений.
В матче московского клуба с «Сочи» в 25-м туре РПЛ красная карточка была показана форварду Яну Кухте. Теперь у железнодорожников 8 удалений в этом сезоне – больше всех в лиге.
Примечательно, что в прошлой игре, с «Ростовом» (1:4), «Локомотив» также остался в меньшинстве после нарушения защитника Наира Тикнизяна.
В предыдущий раз у железнодорожников было больше удалений за чемпионат в сезоне 2010 года (10).
Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка