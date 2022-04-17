У «Локомотива» 8 красных карточек в этой РПЛ – больше всех. Удаления – в двух матчах подряд

«Локомотив» остается лидером чемпионата России по количеству удалений.

В матче московского клуба с «Сочи» в 25-м туре красная карточка была показана форварду . Теперь у железнодорожников 8 удалений в этом сезоне – больше всех в лиге.

Примечательно, что в прошлой игре, с «Ростовом» (1:4), «Локомотив» также остался в меньшинстве после нарушения защитника Наира Тикнизяна.

В предыдущий раз у железнодорожников было больше удалений за чемпионат в сезоне 2010 года (10).

Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка