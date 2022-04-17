Рангник недоволен игрой «МЮ» в обороне: «Только мы в АПЛ пропускаем такие голы. «Норвич» мог забить раньше»

недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в обороне.

«Если посмотреть на пропущенные нами мячи, а особенно – на первый, то видно, что мяч был на фланге, но мы недостаточно отработали в обороне. Пока соперник рядом, нужно вступать в борьбу, действовать агрессивнее, но мы этого не делали.

По моему мнению, пропущенные голы были слишком простыми. Вероятно, – единственная команда в , пропускающая такие мячи.

Мы должны были обороняться умнее. Было два-три эпизода при переходе из обороны в атаку, когда мы позволяли им выходить три в два или четыре в два.

Если честно, «Норвич» мог забить нам раньше (Киран Дауэлл сократил отставание в счете в концовке первого тайма – примечание Sports.ru). Мы могли пропустить раньше, поэтому я не очень доволен нашей игрой без мяча», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над (3:2).

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