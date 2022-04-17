Рангник перед «Ливерпулем»: «Будет сложно заработать даже очко, если сыграем как с «Норвичем». Нужно быть реалистами»

высказался о шансах на успех в игре с «Ливерпулем».

«Все видели матч с «Ман Сити» [в Кубке]. Все мы знаем, с какой командой сыграем во вторник. Они выиграли у «Ман Сити» и вышли в финал Кубка Англии. У них есть шанс на четыре трофея в этом сезоне.

Если мы сыграем так же, как с «Норвичем», то будет очень, очень сложно заработать даже очко. Мы должны реалистично оценивать ситуацию. Так что нужно улучшить уровень игры и поднять стандарты. Вероятно, Фреда и Мактомини не будет, Рафаэлю Варану тоже будет сложно вернуться ко вторнику. Пока он не тренируется в общей группе.

Нужно осознавать, что с «Ливерпулем» будут играть те же футболисты, что были доступны нам с «Норвичем». Нужно извлечь максимум из этой игры. Если это будет возможно, то нам нужны три очка. Такое может случиться в футболе, такое уже происходило раньше. Но нужно оставаться реалистами. Придется играть гораздо лучше, чем с , в моменты, когда «Ливерпуль» будет владеть мячом», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Манчестерский клуб сыграет с «Ливерпулем» 19 апреля.

Неуклюжая гонка за ЛЧ в АПЛ: «Арсенал» сыпется, «Тоттенхэм» проигрывает, «МЮ» еле-еле побеждает 20-е место