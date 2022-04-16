Рангник о 3:2 с «Норвичем»: «МЮ» нужно повысить качество игры и не надеяться только на Роналду»

подвел итоги матча с (3:2) в 33-м туре .

«Мы должны были упростить себе жизнь, забив два мяча, но этого не произошло. Мы утратили структуру игры, действовали недостаточно агрессивно.

Надо было действовать умно, но счет внезапно стал 2:2, и дальше нас спасал де Хеа. Нам определенно нужно повысить качество игры.

Как и в матче с «Тоттенхэмом», Роналду сыграл ключевую роль. Его голы получились не простыми, а выдающимися. Но мы не должны надеяться только на него.

Порой мы играли хорошо, но иногда замедляли игру и не пользовались возможностью перегрузить фланг. Также совсем не радует наша игра в обороне.

Результаты в других матчах радуют, однако нет смысла смотреть на них, когда нужно улучшать собственную игру», – заявил главный тренер «МЮ».

Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑