Невилл про «МЮ»: «Это фарс. У «Сити» и «Ливерпуля» скромные игроки, почему же в «МЮ» у всех раздутое эго?»

глубоко разочарован ситуацией в «Манчестер Юнайтед».

«У меня осталось очень мало слов для «Манчестер Юнайтед». Больше нет ни гнева, ни комментариев. Это все какой-то фарс, ты уже ждешь такого от них. Игроки тянут за собой Ральфа Рангника. Они ужасны.

Им надо добраться до конца сезона как можно скорее. Реальность такова, что при хорошей игре против «Лестера» или «Эвертона» на прошлой неделе они оказались бы в топ-4, но у этой команды нет ни духа, ни желания бороться.

Когда я смотрю на и , то вижу скромных игроков. Никакого завышенного самомнения, они знают свое место, команда для них на первом месте.

Ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не прошел бы в состав этих команд. Так почему же у вас такое чрезмерно раздутое эго, что вы думаете, что вам не нужно много работать или можно относиться к делу равнодушно? Я вижу в них только это.

Я читал в воскресных газетах, что Эрик тен Хаг просит выполнить все его требования. Иначе он не придет в клуб. Представьте, если они не смогут назначить тен Хага из-за того, что происходит сейчас, и из-за того, в каком плохом состоянии находится клуб», – сказал бывший защитник .

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