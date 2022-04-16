«МЮ» отстает от 4-го места на 3 очка за 6 туров до конца АПЛ. Следующий матч – с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» сократил отставание от 4-го места в таблице .

Команда Ральфа Рангника сегодня победила «Норвич» (3:2) благодаря хет-трику Криштиану Роналду и набрала 54 очка после 32 матчей.

Идущий четвертым с 57 очками «Тоттенхэм» сегодня проиграл «Брайтону» (0:1), поэтому отставание «Юнайтед» от 4-й строчки сократилось до 3 баллов.

Отметим, что сегодня проиграл и «Арсенал», который тоже ведет борьбу за попадание в чемпионов, – 0:1 в матче с «Саутгемптоном». У команды Микеля Артеты тоже 54 очка, но «канониры» провели на матч меньше, чем «МЮ» и «Тоттенхэм».

В следующем туре сыграет с , «Тоттенхэм» – с «Брентфордом», а «Арсенал» – с .