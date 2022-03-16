«Бавария» следит за Холандом, но не хочет тратить на него около 300 млн евро. Максимальная зарплата в клубе – 25 млн евро в год

«Баварии» интересен форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд.
По данным Sport1.de, руководители мюнхенского клуба, близкие к Хасану Салихамиджичу и Оливеру Кану, следят за ситуацией вокруг форварда дортмундского клуба. Однако «Бавария» не хочет тратить 300 млн евро на Холанда – в эту суммы включены трансферная стоимость, зарплата по 5-летнему контракту и комиссия для окружения игрока.
«Манчестер Сити» предлагает норвежцу зарплату около 35 млн евро в год, а менеджмент «Баварии» решил, что ни один игрок команды не будет получать больше 25 млн евро в год, чтобы сохранить здоровое финансовое положение.
В этом сезоне 21-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.
Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.